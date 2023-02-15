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Haberler İzmir Deprem bölgesine yardım götürmüştü! İzmirli Dilay dönüşte trafik kazasında hayatını kaybetti

Deprem bölgesine yardım götürmüştü! İzmirli Dilay dönüşte trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yardım malzemesi götüren 31 yaşındaki Dilay Ceviz'in bulunduğu araç dönüş yolunda Uşak'ta kaza yaptı. Kazada Dilay Ceviz hayatını kaybederken arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. (39) ağır yaralandı.

DHA

15.02.2023, 14:49

Deprem bölgesine yardım götürmüştü! İzmirli Dilay dönüşte trafik kazasında hayatını kaybetti

Bornova ilçesinde oturan ve gıda dükkanı işleten Dilay Ceviz, depremzedeler için yardım malzemesi hazırladı. 11 Şubat'ta arkadaşları ile yola çıkan Ceviz, Kahramanmaraş'a hazırlanan yardımları ulaştırdı. Dönüşe geçen grubun içinde bulunduğu Serhat K. (45) idaresindeki kamyonet, dün öğle saatlerinde Uşak'ta kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak tarlaya uçtu.

Kazada Dilay Ceviz hayatını kaybetti, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S. (39) ağır yaralandı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, Dilay Ceviz'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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