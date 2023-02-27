Soyer’in konuğuna tepki: Fukuyama Türkiye’ye ne sunabilir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gerek geçtiğimiz günlerde düzenlenen yardım gecesinde konuşturduğu gerekse de düzenlediği paralel iktisat kongresine konuşmacı olarak davet ettiği Françiz Fukuyama nedeniyle tepkilerin hedefi oldu. "Deprem ve depremin yaralarının sarılmasına ilişkin bir yayın örgütlendiğinde akla gelebilecek son isim Fukuyama'dır. Buna kafa yormuş binlerce bilim insanı var" diyen Prof. Dr. Aziz Çelik, "Bunlar arasından herhangi biri olabilirdi. Fakat Fukuyama'nın seçilmesi son derece absürt. Sosyal bilimlerle uğraşan herkes Fukuyama'yı biliyor. Hem Clinton hem de sonra Bush döneminde Amerika'nın saldırgan Ortadoğu politikasını destekleyen, bunu teorize eden biri. Liberalizm ve neo-liberalizmim geldiği noktanın insanlık için gelebilecek son nokta olduğunu vurgulayan bir isim. Türkiye'ye ne sunacak belli değil" diye konuştu. Prof. Aziz Çelik, "Son 40 yılda yaşadığımız pek çok musibetin arkasındaki akıl hocalarından biri Fukuyama'dır" dedi.

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