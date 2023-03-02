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Haberler İzmir Pınarbaşı’nın ilçe olma talebi Ankara’ya ulaştı

Pınarbaşı’nın ilçe olma talebi Ankara’ya ulaştı

Toplanan imzalar, AK Parti İzmir milletvekillerine teslim edildi.

2.3.2023

Pınarbaşı’nın ilçe olma talebi Ankara’ya ulaştı
İZMİR'İN Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtinin ilçe olması için toplanan 13 bin imza AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na teslim edildi. Semtin ilçe olma talebini anlatan Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, semtlerine yeterince hizmet alamadıklarını belirterek 'üvey evlat' çıkışında bulundu. Yeni belediye için 'Dokuz Eylül', 'Pınarkent' ve 'Pınarbaşı' isimleri önerilirken yeni ilçenin Kemalpaşa Mahallesi, Gürpınar, Yunus Emre, Işıklar, Gökdere, Yeşilçam, Kavaklıdere, Egemenlik mahallelerinden oluşturulması da talep edildi.
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