Pınarbaşı’nın ilçe olma talebi Ankara’ya ulaştı

İZMİR'İN Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtinin ilçe olması için toplanan 13 bin imza AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na teslim edildi. Semtin ilçe olma talebini anlatan Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, semtlerine yeterince hizmet alamadıklarını belirterek 'üvey evlat' çıkışında bulundu. Yeni belediye için 'Dokuz Eylül', 'Pınarkent' ve 'Pınarbaşı' isimleri önerilirken yeni ilçenin Kemalpaşa Mahallesi, Gürpınar, Yunus Emre, Işıklar, Gökdere, Yeşilçam, Kavaklıdere, Egemenlik mahallelerinden oluşturulması da talep edildi.

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