Zehir tacirlerine geçit yok

Zehir tacirlerini sıkı takipte olan emniyet güçleri, art arda operasyonlara devam ediyor. İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tavan arasında saklanmış 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi.

TAVAN ARASINDAN ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, tavan arasına gizlenmiş 1 kilo 843 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Öte yandan Manisa ve İzmir'de 6 şahsa ait 6 ikamette eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda ise gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen aramalarda 12,79 gram metamfetamin maddesi, 0,14 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda, 1 adet hassas terazi, 2 parça halinde 1,05 gram metamfetamin maddesi, 7 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet 7.65 mm fişek, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

İMAL VE TİCARET SUÇU

6 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden, E.K. (20), Ü.İ. (35), S.A.

(38), A.S. (49) ve Y.Ç. (23) isimli 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN