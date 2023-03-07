Riskli yapının yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen blokların 60 gün içinde tahliye edilip yıkılmasına dair Bayraklı Belediyesi kararı için, bazı maliklerin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, bazı maliklerin ise tepkisini çekti.

İLK MAHKEME REDDETTİ

30 Ekim 2020'deki depremde, 117 kişinin hayatını kaybettiği Manavkuyu Mahallesi Başarı Sitesi'ndeki A/1 ve A/2 blokları da Eylül 2022'de Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından riskli olarak belirlendi ve yıkımına karar verildi. Ancak binada oturan 3 kişi, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'ne başvurup, yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti. Bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddedip, 4 Ocak'ta yıkım kararını onadı. Kat malikleri itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi, 1 Şubat'ta itirazları haklı bulup yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, binanın riskli yapı tespit edildiği işlemlerle ilgili ayrı bir davanın yürütüldüğüne vurgu yapılarak, "Yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir. Diğer taraftan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi imkansız zararların doğabileceği açıktır" denildi.