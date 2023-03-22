İMEAK DTO Aliağa’dan öğrenciler arası yarışma

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin 2019 yılında öğrencilerde deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin yanı sıra tüm katılımcılara sertifika verilecek. Resim, şiir ve kompozisyon olarak üç ana dalda düzenlenecek yarışmada, ilkokul öğrencileri 'Deniz ve Çevre' konulu resimler, ortaokul öğrencileri de aynı konu içerikli şiirlerle yarışmaya katılabilecekken, liseler ise 'Deniz' konu başlıklı kompozisyonlarla yarışmaya katılabilecek.

"SÜRPRİZLER DE OLACAK"

2019 yılında çocuklarda deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan 2020 yılının başlarında tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle 2 yıl ertelenen ve 2.'si geçen yıl düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yıl 3.'sünü düzenleyeceklerini söyleyen İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "2019 yılında ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yıl 3.'sü düzenliyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak sosyal ve kültürel çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmamızla çocuklarımıza deniz sevgisi aşılamak ve onlara denizlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Yarışmada dereceye girecek öğrencilerimize çeşitli ödüllerin yanı sıra sürprizlerimiz de olacak. Öğrencilerimizin bu yarışmaya ilgisinin yoğun olacağına inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

SON TESLİM TARİHİ 14 NİSAN

Katılımcılar yarışma şartlarını www. aliaga.denizticaretodasi.org.tr adresinden öğrenebilecek. Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması'na katılım için son teslim tarihi 14 Nisan 2023 Cuma Günü. Başvurular İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'ne yapılacak.