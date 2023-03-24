Tire’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Feci kaza, TireÖdemiş karayolu Kırtepe köyü yakınlarında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

HURDAYA DÖNDÜ

HER iki aracında aynı istikamette seyir halindeyken meydana gelen akıl almaz kazada, otomobil sürücüleri 23 yaşındaki Cihangir Seferli ile 41 yaşındaki İsmet Balta hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Yakup Öztürk ise ağır şekilde yaralandı. İddiaya göre, Tire'den Ödemiş yönüne doğru ilerleyen Cihangir Seferli yönetimindeki 45 U 4969 plakalı otomobil ile İsmet Balta yönetimindeki 35 Z 2257 plakalı otomobil Kırtepe köyü yakınlarında aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden çarpıştı.

İki aracında hurdaya döndüğü kazadan sonra karayolu adeta savaş alanına döndü. Ödemiş doğumlu olduğu öğrenilen Cihangir Seferli olay yerinde, diğer aracın sürücüsü ismet Balta ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yakup Öztürk'ün ise Tire Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, akıllara durgunluk veren kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

NADİR UYSAL