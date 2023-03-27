11 bin işçiyi ilgilendiren o ihale iptal!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin işçi ve ailesinin kullanacağı gıda alışveriş kartı ihalesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye aralarında Sodexo, Multinet, A101, BİM, Hanifi Pehlivanoğlu ve iWALLET'in olduğu 7 firma katılırken en düşük teklifi, iWALLET'in verdiği öğrenilmişti. Yine edinilen bilgilere göre ise iş insanı Harun Soylu'ya ait firmanın ise gıda kartlarının kullanımı için ortakları arasında AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın da olduğu Başdaş Marketleri ile anlaşmıştı. Ancak Başdaş Marketleri ile anlaşan iWALLET'in aldığı ihalenin iptal edildiği öğrenildi.



İhale sonuçlarının ortaya çıkması sonrası harekete geçen İZENERJİ de örgütlü Genel İş İzmir 2 ve 9 No'lu şubeler ihalenin işçilerin ikametgâh ve çalışma yerleri göz önüne alınarak İzmir genelinde yaygın bir firmaya verilmesi istemişti. İptalin de bu talep gerekçe gösterilerek yapıldığı belirtildi.

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