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Haberler İzmir İzmir’de günübirlik kış ve kar sürprizi!

İzmir’de günübirlik kış ve kar sürprizi!

28.3.2023

İzmir’de günübirlik kış ve kar sürprizi!
Meteoroloji'nin yayımladığı verilere göre İzmir'de sıcaklıklarda düşüş beklenirken güneşli havanın yerini sağanak yağışa ve fırtınalı havaya bırakması bekleniyor. Bu gece sıcaklıklarda 8 derece birden düşüş olacak. Yüksek noktalara kısa süreli kar yağışları bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, geçen hafta etkili olan güneşli havanın ilk olarak yerini sağanak yağışlara yerini bırakacak. Bugün aynı zamanda Ege Denizi'nde fırtınalı havanın da etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın Çarşamba günü ise 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında tekrar yükseliş olacak.
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