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Haberler İzmir Mahkeme kreş isteyen çalışanı haklı buldu

Mahkeme kreş isteyen çalışanı haklı buldu

1.4.2023

Gazete

Mahkeme kreş isteyen çalışanı haklı buldu
İzmir 5. İş Mahkemesi, kreş açma yükümlülüğüne uymadığını öne sürdüğü iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını isteyerek istifa eden 1 çocuk annesi kadını haklı buldu. Bornova ilçesinde bir firmada 8 yıldır çalışan portföy yöneticisi S.E.K. 1 yaşındaki çocuğuna bakacak kimse olmaması nedeniyle iş yerine "kreş açma yükümlülüğüne uyulmaması" halinde haklı nedenle iş akdini sonlandıracağına dair elektronik posta gönderdi. Yanıt alamayan S.E.K. ihtarname ile iş akdini feshederek konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme kararında, kanundaki "150'den çok kadın çalışanı olan iş yerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı için işveren tarafından, belirlenmiş şartları taşıyan kreş kurulması zorunludur" ifadesi hatırlatıldı.
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