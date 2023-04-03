Foça açıklarında geri itilen 42 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 1 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Foça ilçesi açıklarında can salları içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 32'si Liberya, 6'sı Yemen, 3'ü Etiyopya, 1'i Eritre uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni kurtardı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen göçmenler, Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri de bu sabah Foça açıklarında bir lastik bot tespit etti. Ekipler, bottaki kişilerin kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yunan adalarına geçmeye çalışan 32 kaçak göçmenden 20'sinin Afganistan, 7'sinin Filistin, 4'ünün İran, 1'inin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Göçmenler, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.