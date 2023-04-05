’Altın’dan neler çıktı?

CHP yönetimindeki Menderes Belediyesi'nde "kayıp altın" skandalı yaşanıyor. Belediye, görevden uzaklaştırılan eski Başkan Mustafa Kayalar ile şu anki Başkanvekili Erkan Özkan'ın 6'şar ay görev yaptığı 2022 yılında düğünlerde takılmak üzere toplamda 252 bin TL tutarında gram altın aldı.

Başkanvekili Erkan Özkan

Bu altınların 160 adedinin düğünlerde takıldığının iddia edildi. Fakat bu düğün sahipleriyle temasa geçildiğinde bırakın altın takmayı bu düğünlere bile gidilmediği anlaşıldı.

Buna göre gidilmediği halde kasada olması gereken 90 adet gram altının nerede olduğu bilinmiyor.

Bu skandalı gündeme getiren AK Partili Meclis Grup Başkanı Cemil Az ve Grup Sözcüsü Halis Macit, skandalı hazırladıkları belediye denetim komisyonu şerh raporunda tek tek anlattı.

PİDELER ORTADA YOK

Önceki günkü meclis toplantısında okunan söz konusu raporda kayıp altınlar gibi başka trajikomik veriler de yer aldı. Buna göre salgın döneminde karantinadaki insanlara dağıtılmak üzere temin edildiği söylenen 18 bin adet etli pide, su ve ayranın yalnızca 7 bin 500 adetinin dağıtıldığı ve geriye kalan 10 bin 500 adetinin ise akıbetinin bilinmediği tespit edildi. Bu arada raporda hediye edilmek üzere belediye tarafından satın alınan hediyelik eşyaların bir kısmının muhataplarına verilmediği ama belediyeye fatura kesildiği tespit edildi.

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı, altınların ortada olmamasının çok büyük bir skandal olduğunu ve bunun peşini bırakmayacaklarını söyledi. Menderes halkının parasının takipçisi olacaklarını vurgulayan Artçı, "Belediye son 4 yılda borç batağına sürüklendi. Borç miktarı 3 kattan fazla arttı. AK Parti yönetiminden sonra göreve gelen CHP belediyeyi adeta bir uçuruma sürüklüyor. 2024'teki yerel seçimlerde Menderes halkının da teveccühüyle belediye yönetimini AK Parti olarak tekrar devralacağız ve hasarı gidereceğiz" dedi.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

■ Belediyenin borcu 2022 sonu itibariyle 3 katından fazla artarak 332 Milyon TL'ye ulaştı.

■ 2022 yılı mali harcamalarını denetleyen Komisyon olarak, Menderes Belediyesi'nin halka hizmet için merkezi bütçeden kendisine ayrılan ödenekler ile birlikte vergiler, harçlar, taşınmaz mal gelirleri gibi pek çok kalemden gelen paraların çoğunluğunu reklam, broşür, tanıtım, promosyon, konser gibi acil ihtiyaç dışında kalan yerlere harcandığı ayrıca tespit edilmiştir.

Yedek parça alımı ve kırtasiye gibi kalemlere çok fazla harcama yapıldığı görüldü.

■ Doğrudan temin yöntemiyle yapılan harcamalarda yasal sınırın dışına çıkılmıştır. 2022 yılı sonu itibariyle belediyenin kesin gelirleri 257 milyon TL iken giderleri 275 milyon TL'ye ulaştı. Dolayısıyla belediye bütçesi, yapılan gereksiz harcamalardan dolayı 2022'de 18 milyon TL bütçe açığı verdi.

■ Festival ve özel günler için tutulan organizasyon firmalarına fahiş fiyatlar ödendi.

■ Belediyenin ihtiyacına binaen satın alınan inşaat malzemelerinin birim fiyatlarının piyasa fiyatlarının oldukça üzerinde olduğu tespit edildi.

■ 24 Milyon TL emlak satışı varken toplamda 87 Milyon TL Kamu borcu ve SGK gecikme borcu devletin bir çok kez yapılandırma çıkartmasına rağmen yapılandırma yapılmamış, satışlar sonucunda kasaya para girmişken bu borçlar halen ödenmemiştir.

ERHAN GÜLENÇ