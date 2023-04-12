CEVAP VE DÜZELTME METNİ

01/03/2023 tarihinde https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2023/03/01/sendikada-yasak-ask-skandali URL adresinde yayımlamış olduğunuz "Sendikada yasak aşk skandalı" başlıklı haberde, müvekkil ile ilgili gerçek dışı, müvekkilin şeref ve saygınlığını zedeleyici bilgilere yer verilmiştir. Söz konusu haberde, DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 no'lu Şubenin başkanlığını yürüten müvekkilin, aynı şubede mali sekreteri Zeynep Zarıçlar ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı, müvekkilin Zeynep Zarıçlar'ı zorlayıp, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilmiştir.



Söz konusu iddialar gerçek dışı olup; müvekkilin şeref ve itibarını zedeleyerek hakkında olumsuz algı oluşturmak, böylece 01/04/2023 tarihinde gerçekleşecek müvekkilin başkan adayı olduğu DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 no'lu Şube Yönetimi için yapılacak seçimlerini etkilemek amaçlanmaktadır. 2015 yılından itibaren DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 no'lu Şubenin Başkanlığını yürüten müvekkil, şerefli, ve onurlu şekilde bu görevi yerine getirmiş, her koşul, ve durumda, işçi sınıfının haklarını savunmuştur. Bu gerçek dışı iddiaların gündeme getirilmesinin amacının, müvekkilin kişiliğinde sendikal mücadeleyi zayıflatmak, onu sekteye uğratmak olduğu açıktır.



Bu gerçek dışı iddia ve saldırılar, müvekkilin hak mücadelesini engelleyemeyecek; müvekkil her koşulda, demokrasi, ekmek ve özgürlük için mücadele etmeye devam edecektir.



Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

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