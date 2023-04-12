CHP adayı Yüksel Taşkın İzmirlilerin sabrını taşırdı

TARAF gazetesinin eski yazarı Yüksel Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Atatürk ile ilgili 'Kemalizm ırkçılıktır', 'Fethullah Gülen: Post-modern bir şaman' gibi sözleri yeniden gündeme gelen Taşkın'ın İzmir'de ilk sıraya konulması vatandaşların adeta sabrını taşırdı.

ATATÜRK'LE BAĞ KALMADI

İZMİRLİ seçmenler, Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'de 2020 yılında Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ve 14 Mayıs için İzmir'den milletvekili adayı gösterilen Taşkın'a sosyal medyadan yüzlerce olumsuz yorum yaptı. Bazı vatandaşlar, "CHP'nin Atatürk ile zerre ilgisi ve bağı kalmadı, bunu anlamak için daha ne yapmaları lazım..." derken, bazıları da "Yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Kemalizm ırkçılıktır" dediği için eleştiri oklarının hedefi olan Taşkın'dan kaçamak cevap geldi. "Bu sözleri söylemedim" ya da "Artık böyle düşünmüyorum" diyemeyen Taşkın, "Bana geçmişteki yazı ve söyleşilerimden cımbızlanmış bazı ifadeler üzerinden saldıranların asıl hedefi elbette iktidara yürüyen partimiz, ittifakımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Taşkın, kendisine yapılan eleştirilerin samimiyetsiz ve bayat olduğunu öne sürdü.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

*UGURLUU: "Parti resmen terör örgütlerinin siyasi partisi konumuna girdi. İzmirliler aklınızı başınıza alın bu adam çok tehlikeli. Gözünüzdeki perdeyi kaldırın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı neredeyse sizi vatan hainliğine doğru götürüyor"

*AHMETARSLAN29: "Parti içinde Atatürk'e küfür edenler mi dersin, FET'nün artıkları mı dersin ne ararsan doldurdu.

Şimdi gel de bu adama oy ver. Bunların niyeti zaten memleket yönetmek değil, memleketi bölmek"

*MEHME.TORBALİ.509: "Cumhuriyet halk partisi toplanma kampı gibi yok, yok"

*GENÇ BÜYÜKDOĞU: "Hdpkk olmadan seçimi alma şansları olmadığı için emirlerine girmişler"

*ALİ YAZICIOĞLU: "İzmir'de CHP üyelerinin oy kullandığı bir ön seçim olsa, size sizden başka oy veren çıkmazdı.

Şimdi acilen çekilin seçimden. Cumhuriyetin kurucu iradesi ile derdi olanın, Taraf paçavrasında yazı yazmış olanın bu partide işi olamaz. Yüksel Çakmur gibi Yüksel'ler yakışır İzmir'e"

*İZMİRLİ BİRİ: "Bir vatandaş olarak soruyorum; CHP'ye üyeliğin ne zamandan beri var?"