Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy’a hapis cezası

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Serdar Aksoy, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Kararın açıklanması öncesi son sözleri sorulan sanıklar, daha önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlarını istedi.

Serdar Aksoy'dan CHP'ye rant suçlaması

Mahkeme heyeti, Aksoy'a "suç delillerini gizlemek suçundan" ceza verilmesine gerek olmadığına, "basit zimmet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

25 sanığın bulunduğu davada 3 sanığın vefatı nedeniyle 22 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan 5'i beraat ederken diğer sanıklar 6 ay 20 gün ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

Aksoy, adliye çıkışında yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu iddia etti, üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.

Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!

- OPERASYON VE ADLİ SÜREÇ

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020'de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Suçlamalar arasında Menemen Belediyesine ait hurdalıkta yer alan eşyaların ihalesiz bir şekilde özel firmalara satıldığı, gelirinin zimmete geçirildiği iddiaları da yer almıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Daha sonraki celsede tüm sanıkların adli kontrolleri de kaldırılmıştı