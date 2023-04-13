Anne Zerkin: Katilin yakalanması kor ateşe sadece bir damla su

İZMİR'İN Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 258 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Derler ya ateş düştüğü yeri yakar. Peki yakalansa, içimdeki o kor ateşe bir damla su olmaz mıydı? Kızım, ilk göz ağrım, yattığı yerde daha rahat uyumaz mıydı? Ama asla yılmayacağım, yorulmayacağım. O pisliğin sonunu görene kadar yaşayacağım. Mücadeleme devam edeceğim" dedi.

Karısını başından vuran koca 188 gündür firarda

Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip kaçtı. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 258 güne rağmen halen yakalanamadı.

"KORUYUP KOLLUYORLAR"

Anne Zerkin, katilin bulunamamasına tepki göstererek, "Neredeyse 9 ay dolacak. Halen katil yakalanmadı. Belli ki birileri, bu katili koruyor. Cinayetin gündemde kalabilmesi için sürekli paylaşımlar yapıyorum" dedi.