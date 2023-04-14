Oğlunun katili 17 yıl sonra müebbet aldı

İzmir'de, 2008 yılında ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki Semih Dizbay'ın ölümüne ilişkin davada 2 kez beraat eden ancak yeniden yargılamada müebbet hapis cezası alan Muharrem H. hakkında verilen bu kararda, sanığın olay gününe ait cep telefonu sinyalleri en önemli delil oldu. Anne Birsen Dizbay, adaletin yerini bulması için yıllarca mahkemelere gidip geldiğini, çıkan kararla da mutlu olduğunu söyledi. Bayramda ekmek almaya yolladığı oğlunun 2 yıl sonra kemikleriyle karşılaşmasının kendisine tarifsiz bir acı yaşattığını belirten Dizbay, 17 yılın kendisi için çok zor geçtiğini ifade etti.

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