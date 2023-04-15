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Haberler İzmir İzmir polisi pazar yerinde vatandaşları bilgilendirdi

İzmir polisi pazar yerinde vatandaşları bilgilendirdi

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alışverişine gelen vatandaşları kadına karşı şiddetle mücadele ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan polis ekipleri, yüz yüze sohbet ederek onlara önemli bilgiler verdi.

15.04.2023, 18:23

İzmir polisi pazar yerinde vatandaşları bilgilendirdi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Oluşturulan stant noktasında vatandaşlarla buluşan polis ekipleri, 6284 Sayılı Kanun ile ilgili olarak KADES uygulaması, 'Kadına El Kalkamaz' projesi ve dolandırıcılık ile mücadele konusuyla ilgili bilgilendirmeler yaptı.

650 vatandaşa broşür dağıtan polis ekipleri, konularla ilgili vatandaşlarla yüz yüze sohbet ederek de önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Polis ekiplerinin sahada suç ve suçlularla mücadelesinin yanı sıra vatandaşlarla buluşarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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