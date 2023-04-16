AK Parti İzmir’de yeni yönetim belli oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yeni İl Yönetim Kurulu'nu oluşturdu. Başkan Saygılı, milletvekili aday adaylığı istifası nedeniyle boşalan isimlerin yerine, yeni isimleri katarak kongreye kadar götürecek İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na Bilal Saygılı atandıktan sonra gözler İl Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yeni İl Yönetim Kurulu Üyeleri duyuruldu. Genel Merkez tarafından yeni yönetim kurma yetkisi verilen İl Başkanı Bilal Saygılı, mevcut İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile devam kararı alırken, milletvekili aday adaylığı istifası nedeniyle giden isimlerin yerine, yeni isimleri ekleyerek kongreye kadar götürecek İl Yönetim Kurulu'nu belirlendi. AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu'nda Adem Özmen, Ahmet Mutlubaş, Ayşe Cankurtaran, Bülent Bademci, Cüneyd Dayhan, Deniz Doğan, Dilaver Kişili, Elif Özüm, Elmas Gündoğdu, Emrullah Duran, Erdoğan İsmail Yaşadı, Erkan Özkan, Feyim Özçelik, Furkan Katmerci, Gizem Akyüz, Gülay Sayın, Hakan Karataşlı, Hakan Yıldız, Halit Aydın Kayacan, Harun Akdağ, Hasan Akbıyık, Hayrettin Uçak, Hikmet Kaya, Hüseyin Baran, İsmail Çiftçioğlu, Maksut Karaosman, Mehmet Kocaağa, Mehmet Telingün, Mert Akın, Mirhan Bedir, Mucip Uludağ, Murat Unganer, Mustafa Kandil, Muzaffer Sıtkı Yüksel, Mücahit Akay, Nail Kocabaş, Necdet Heppekcan, Onur Yılmaz, Pınar Ayyıldız Özen, Safa Narlı, Sefa Şahin, Selim Kalemci, Sultan Binnure Sarıata, Uğur Özcan, Ünal Soytekin, Yakup Eker, Yasin Keskin, Yeşim Gülhan ve Yusuf Gültekin yer aldı.

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