MHP İzmir milletvekili adayları seçimlere hazır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, MHP İzmir milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım töreni öncesinde vekil adayları önce Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na, Konak Meydanı'nda ise Şehir Hasan Tahsin Anıtı'na çelenk sunumu yaptı.

"DEMOKRASİ YOL AYRIMINDA"

MHP'li adaylar, daha sonra ise Basmane'deki Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. "Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye' sloganıyla gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı. Tanıtım toplantısını 'Bugün bizim düğünümüzdür' diye niteleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Türk demokrasi tarihi bir yol ayrımında, 2023'te bu kavşak Türk milliyetçilerine büyük ve önemli vazife atfediyor" ifadelerini kullandı.

"VATANA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Şahin, "Bu vazife 100 yıl önce seninleydi bugün yine öyle. Bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıkma vazifesi yine sana verildi. Sen diyorum, sen, ben, hepimiz. Unutulmamalı ki Türkiye hem Türk dünyasının hem İslam aleminin Balkanlar'dan Afrika'ya gönül coğrafyasının umut ışığıdır. Bu ışığın sönmesi Türk coğrafyasının karanlığa gömülmesi demektir. Güç olma yolunda mesafe kat etmiş Türk Milleti, bu yürüyüşün sekteye uğramaması için milletimizin CHP, PKK, FETÖ ve Pagosçular'ın eline bırakılmaması gerekmektedir. Önümüzde 30 gün var, bu 30 günde emeğini, alın terini, çalışmasını esirgeyen herkes vebal atındadır. Her gönüldaşımız kalan 30 günde vazifesini yapmayan her bir ülküdaşımız, vebal altında kalacaktır bilesiniz" diye konuştu. İl Başkanı Şahin'in konuşmasının ardından adaylar Hasan Kalyoncu, B. Bumin Özarslan, Cihan Aslan, Selahattin Şahin, Ufuk Aksoy, Sıdıka Topal, Salim Arduçlu, Lokman Kızılörenli, Nihal Baş, Ali Durut, A. Batuhan Gürbüz, Hülya Aykaç, Halit Göndüz, Kayhan Derya yanı sıra MHP İzmir 2. Bölge milletvekili adayları sırasıyla, Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz, Ayşegül Ekşi, Recep Akan, E. Erim Ergören, Çetin Altın, İ. Gürkan Taşkın, A. Deha İmal, Y. Fikri Atalı, Hasan Sekin, Erhan Elibol, Mustafa Çintaş ve M. Mert Dolğaç sahneye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı.