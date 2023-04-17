Seçmen iftarda görsün

PKK'nın uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir İftarda ayakkabılarıyla seccadeye basarak poz vermesinin ardından İzmir'de de bir skandal patladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, MHP İzmir Milletvekili Mahir Polat gibi isimlerin yoğun girişimleriyle CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan işadamı Şenol Aslanoğlu'nun 'dini istismar etme' siyaseti kendi yaptığı paylaşımlarla deşifre oldu.Aslanoğlu, Ramazan ayının içinde yer alan 31 Mart'ta partisinin İzmir Milletvekili adayları için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 14.00'te bir tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikle ilgili paylaşımlar yapan Aslanoğlu, elinde içecek yer alan fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak aynı Aslanoğlu, yine aynı gün akşam yaptığı paylaşımda ise, Karabağlar'da Niğdeli Hatice Altungöller ve ailesinin evine iftarda konuk olduklarını ve iftarlarını açtıklarını belirtti. Gündüz saatlerinde elinde içecekle görünen Aslanoğlu'nun akşam ise, misafir oldukları bir vatandaşın evinde "İftarımızı açtık" diyerek paylaşımda bulunması iki yüzlü siyasetin somut halini oluşturdu. Skandalı ortaya çıkaran Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "İbadet Allah ile kul arasındadır" diyen Çalışkan, "Gün boyu etkinliklerde içecek tüketip akşam yaşlı bir insanın evinde orucumuzu açtık diye sosyal medyada paylaşım yapmak ne etik değerlere ne de ahlaki kurallara uyar. Gerçi Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun ezan okunmadan iftar açmasını, peygamberimizin hadislerini işine geldiği gibi değiştirmesini, seccadeye ayakkabıları ile basmasını, öz kardeşinin yalan olduğunu beyan etmesine rağmen Seyyid torunu olduğunu iddia etmesini, eski Genel Başkan Yardımcıları Hurşit Güneş'in 'Cuma namazının kazasını kılın' demesini düşününce İl başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tekne orucu tutarak oruç tutuyormuş gibi davranmasını yadırgamamak lazım" dedi."Oy uğruna kılıktan kılığa girmeleri yetmezmiş gibi bir de AK Parti'yi dini değerleri siyasete alet emekle suçluyorlar" diyen Çalışkan, "Bu yaptıkları din istismarının en alasıdır. Ancak Türk olmanın ve İslamın getirdiği değerleri yüreğinde yaşamayanların sözlerinde ve hareketlerindeki bu sahteliği Anadolu ferasetini taşıyan insanlarımız hemen fark ediyor. Bize ise sadece onları Allah'a havale etmek kalıyor" ifadelerini kullandı.