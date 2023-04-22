Çapraz nakille çifte bayram sevinci

Kadavradan yıllarca organ bağışı beklemek, makineye de bağlı bir yaşam sürmek istemeyen böbrek yetmezliği hastaları canlı donörlerden yapılan nakillerle yeni bir hayata kavuşmak istiyor. Ancak bazı hastalar canlı vericileriyle kan uyuşmazlığı yaşıyor ve nakil olma şanslarını kaybediyorlar. Burada ise çözüm olarak devreye çapraz nakil giriyor.



NAKİL ÖNCESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'in Buca ilçesinde oturan iki çocuk babası pazarlamacı Mustafa Koyun, son 11 yılını hastalıklarla mücadele ederek geçirdiğini söyledi. 2012'de hodgkin lenfomaya "Prof. Dr. Gürhan Kadiköylü tarafından kök hücre nakli yapıldı. Sağlığıma kavuştum ancak 2021'de bu kez böbrek yetmezliği gelişti ve diyalizli hayat başladı. Eşim Hatice gönüllü verici oldu ama kan uyuşmazlığı sorunu çıktı. O zaman çapraz böbrek naklini öğrendim. Eşleşme oldu ancak nakilden bir gün önce kalp krizi geçirdim. Nakil ertelendi, bypass oldum. İyileşip tekrar çapraz nakil için başvurdum. İki kez eşleşme oldu, ama bu sefer de karşı taraflarda sorun çıktı. 4. kez çapraz nakil şansını Sezer ailesiyle yakaladım. Şimdi çok iyiyim ve inşallah bu yaşadığım son sağlık sorunu olur. Hem eşime, hem Sezer ailesine, hem de doktorlarıma ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum" dedi.



"BU BANA AİLEMDEN MİRAS KALDI"

Alerjik astımdan kurtulmak için 3 yıl önce eşi Şehir Planlamacısı Kamil Sezer ile birlikte Çorlu'dan gelip İzmir'in Urla ilçesine yerleştiklerini belirten iki çocuk annesi resim öğretmeni Pınar Sezer ise, kendisini böbrek nakline götüren sorunun bir aile mirası olduğunu söyledi. Ağabeyi Salih Beylikçi'nin (54) 10 yıl önce aynı sorundan böbrek nakli olduğunu belirten Sezer, "6 Ocak'ta kalp çarpıntısı nedeniyle Urla Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Yapılan kan tahlilinde tüm değerlerimin altüst olduğu ve yatmam gerektiği söylendi. Sağ olsun eşim gönüllü oldu ancak kan uyuşmazlığı sorunu çıktı. İzmir'i bilmediğimiz için İzmir dışında da arayışlara girmiştik. Çapraz nakil yapılması ve başvurduktan bir ay sonra eşleşme çıkması, diyalize girmeden yeni bir hayata başlamamı sağladı. Bu süreçte eşim hep yanımdaydı ve bana çok moral, destek, cesaret verdi. Çok iyiyim, çok mutluyum. Ekibe, Koyun ailesine, hastaneye teşekkürlerim sonsuz" diye konuştu.

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