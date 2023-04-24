Smyrna Agorası’nda gymnasium tespiti

İzmir'in Konak ilçesinde, Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan Helenistik, Roma, Bizans dönemleri yanı sıra Beylikler, Osmanlı izlerinin görüldüğü Smyrna Agorası ve Smyrna Tiyatrosu, yapılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti ve Agora Tiyatrosu Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, son iki yıldaki çalışmalarda Smryna Agorası'nda gymnasium olduğunu değerlendirdikleri kalıntılar tespit ettiklerini ve ortaya çıkarmak için kazı çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kazı çalışmalarında Satyros kabartması ve Herakles heykeli gövde parçası bulunduğunu aktaran Doç Dr. Ersoy, İzmir'in mutfak kültürüne ilişkin bulgulara da ulaşıldığını söyledi.



MUTFAK KÜLTÜRÜ

Kent arkeolojisi yaptıklarını dile getiren Doç. Dr. Akın Ersoy, şöyle devam etti: "Osmanlı'nın İzmir'deki mutfak kültürüne ilişkin, yaşam biçimine ilişkin izler ve buluntular da ortaya çıkıyor. Çok sayıda Avrupa seramiği var. İzmir'in son 2 bin 500 yıllık sürecini bu malzemelerden gözleyebiliyoruz."

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