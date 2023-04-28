“Esnafın Meclis’teki ablası olacağım”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekili adaylarının odalarını ziyaretinde, ÖTV muafiyeti konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç ve Ömür Şanlı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanı Celil Anık, Başkan Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini anlatarak Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Toplantıda konuşan AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı çarpıcı açıklamalar yaptı. Bursalı, "Esnafımızın talep ve istekleri bizim için çok değerli. Her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri 21 yılda esnaf için çok önemli adımlar attı. Yeni dönemde de bu adımlar gelmeye devam edecek" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

"İzmir'de gazetecilik yaptığım zamanlarda bile ekip arkadaşlarımızla birlikte esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyorduk" diyen Bursalı, "Şimdi de milletvekili adayı olarak sizlerin yanındayız. Esnafımızın talep ve istekleri bizim için çok değerli. Her zaman destekçileri olmaya devam edeceğim. Artık taksicilerimiz ve esnafımızın Meclis'te bir ablaları olacak" diye konuştu.

'DAHA RAHAT HİZMET FIRSATI'

HAMZA Dağ yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin 21 yıllık iktidar döneminde birçok çalışmayı hayata geçirdiğini belirtti. Dağ, "En son şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde ifade etmişti. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanımız paylaşmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte, araçların yenilenmesi ve bizlerin daha rahat daha konforlu bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmesine büyük bir fırsat sağlayacak" dedi.

ERCAN AKGÜN