Faili meçhul kadınlar

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde 2010 ve 2016 yıllarında iki kadın vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak vahşi cinayete kurban gitti.

BİR YIL SONRA BERAAT

İki kadının kadın da eşi katil zanlısı olarak tutuklandı. İki koca da müebbetle yargılanırken bir anda beraat ederek, cinayetten kurtuldu. Bu iki kadın cinayeti faili meçhul kadın cinayeti olarak tozlu raflarda yer almaya devam ediyor.

Korkunç cinayetlerden ilki İzmir Alsancak'ta 2010 yılında işlendi. Zekiye Ercan isimli kadın vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 26 yaşındaki kadının kocası A.E. (29) ve iki arkadaşı tutuklandı. Müebbetle yargılanan A.E, bir kaç duruşmanın ardından beraat kararıyla özgürlüğüne kavuştu.

KADERİ ANNESİYLE AYNI

İkinci cinayet ise Buca Şirinyer'de yaşandı. 33 yaşındaki Rüya Polat, 9 Nisan 2016 günü evinde, 28 yerinden bıçaklanıp öldürülmüş olarak bulundu. Cezaevinden izinli çıkan ve cesedi bulan eşi 31 yaşındaki A.P., cinayet zanlısı olarak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra, beraat etti. Annesi de Hollanda da 28 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban giden ve 1 yaşında kendilerini terk eden babasını yıllarca aradıktan sonra İran'da bulan Rüya Polat'ın ölümündeki sır çözülemedi.

FATİH ŞENDİL