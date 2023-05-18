İhaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma suçlarından 390 yıl hapis cezası ile İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İzmir Ticaret Odası'nın geçmiş dönem Başkanı Ekrem Demirtaş, beraat etti. 22 arkadaşıyla birlikte beraat eden Demirtaş, "Şimdi dava açma sırası bende. Uydurma bilirkişi raporunu hazırlayanlarla hakkımda karalama ve itibarsızlaştırma için dava açanlardan alacağım tazminatı, İZTO Eğitim Sağlık Vakfı'na bağışlayacağım" dedi. İzmir Ticaret Odası'nda çeyrek asırdan fazla bir süre Başkanlık yapan Ekrem Demirtaş, kurumdaki görev değişiminin ardından "İhaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından dava açılmıştı.

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