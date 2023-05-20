Yüksel Taşkın’a mahkemeden tokat gibi cevap! Göreve iade talebine PKK irtibatı sebebiyle ret

CHP İzmir 1.sıra Milletvekili adayı olarak Meclis'e giren Yüksel Taşkın, Atatürk'e, 'Bölücü', Mehmetçik'e ise 'Katliamcı' demişti. FETÖ'nün kapatılan gazetesi Taraf'ta uzun süre yazarlık yapan Yüksel Taşkın, Mehmetçik'e 'Katliamcı' diyen bildiriye imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevinden ihraç edilen Taşkın, işe iade davası açmıştı. Mahkeme Taşkın'ı reddetti.

CHP VE HDP'NİN YAN YANA GELEBİLECEĞİ ORTAM OLUŞTURULMALI

Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanmıştı: "Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür." Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti. Yüksel Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu da ortaya çıkmıştı.

İŞE İADE TALEBİ MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, 2015'te gerçekleşen ve birçok güvenlik görevlisinin şehit düştüğü hendek olayları sırasında PKK'lı teröristlerle mücadele eden asker ve polisleri "katliamcı" olarak niteleyen akademisyenlerin bildirisine imza atanlardan biri olarak hafızalarda yer edindi. Yüksel Taşkın, bildiriye attığı imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki kamu görevinden ihracıyla ilgili işe iade talebiyle açtığı davada PKK irtibatı nedeniyle haksız bulundu. CHP'li milletvekili Taşkın'ın işe iade talebi özel yetkili Ankara İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.