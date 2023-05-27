Soyer’in konser sevgisi memuru ‘kanser’ etti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına alacaklarını doğru düzgün ödeyemezken seçim öncesi İzmirlilerin oylarını etkilemek için konser düzenledi Daha önce geçtiğimiz 9 Eylül'deki Tarkan konseri için 3 milyon 540 bin lira ödediğini açıklayan, ayrıca şarkıcı Gülşen'e de yılbaşında astronomik bir ücretle konser verdiren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, şimdi yine yüksek bir ücretle şarkıcı Sertab Erener'e konser verdirdi.

GÜNDOĞDU'DA

Seçim öncesi İzmirlileri üstü kapalı olarak HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek için "Boş verme oy ver... Özgürlüğün şarkılarını birlikte söyleyelim" sloganıyla düzenlenen konse Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı,

ALACAKLARINI İSTİYORLAR

Bu arada kurumda çalışan 7 bin civarındaki memur ise, belediye ile yapılan toplu sözleşme çerçevesinde kendilerine ödenmesi gereken sosyal denge tazminatından yılbaşından bu yana ödenmeyen 15-18 bin liralık bölümünü almak için aylardır bekliyor. Belediye, önümüzdeki süreçte ödeme yapılacağını belirterek memurları oyalıyor. Soyer'in düzenleyeceği bu konserden sadece 3 gün önce 23 Mayıs'ta memurların örgütlü olduğu Tüm-Bel- Sen Sendikası, üyelerine geçmişe dönük alacaklarını istedikleri belediye yönetiminden "İller Bankası'ndan gelecek olan bütçe payına göre planlama yapılacak" cevabı aldıklarını bildiren bir mesaj gönderdi.

ÜYELERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Mesajda, "Belediye yönetimi ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde, geriye dönük ödemelerin yatırılması hususunda İller Bankası'ndan gelecek olan bütçe payına göre planlama yapılacağı belirtilmiştir. Bu ay sonu ikramiyelerle ilgili bir çalışma yapılacağı, geriye dönük kalan ödemelerle ilgili 15 Temmuz'a kadar 15 günlük aralıklarla tamamının ödenmesi için bir plan üzerinde çalışıldığı bilgisi verilmiştir. Daha kısa bir periyotta ödenmesi talebimizi idareye iletilmiş olup konu ile ilgili görüşmelerimiz devam edecektir. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Daha çalışanların parasını ödemeyen belediyenin, kamu kurumu olan belediyenin bütçesinden sırf seçim öncesi İzmirlileri etkileyebilmek için astronomik ücretler ödeyerek konser verdirmesi "Pes artık" dedirtti.

ERHAN GÜLENÇ