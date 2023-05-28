İzmir’de siyasiler oyunu kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İzmir'de kullandı. Kasapoğlu, oy kullanmak üzere geldiği İzmir Atatürk Lisesi'nde görevlilerle selamlaştı.

Oyunu 1260 numaralı sandıkta kullanan Kasapoğlu, demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Bakan Kasapoğlu, seçim sonucunda kazananın Türkiye olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, seçimlerini her daim demokratik olgunlukla, en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla, en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle yeni bir dönem, Türkiye demokrasi süreci başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bugünkü süreci yöneten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli."

Kasapoğlu, oy kullanan seçmenlerle de sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı. Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ile oy kullanma işlemi için Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'ndeki Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi.

Oy kullanacağı 2147 numaralı sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Dağ, kimliğini ibraz ederek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Dağ, seçimlerin vatana, millete ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

2023 yılı başlarken dünyada, Türkiye'deki seçimlerin büyük önem taşıyacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla buradan çıkacak olan netice dünya açısından da önem arz ediyor. Dünya için de hayırlı olsun diyoruz. İnşallah istikrarın devamı hepimizin arzusu, isteği. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı.

Eyyüp Kadir İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ve 4 yaşındaki oğlu Akif Burak İnan ile Yamanlar Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi. Okuldaki 2298 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnan, sandık görevlilerine başarı diledi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İnan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez ikinci tur oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçim sonucunun, Türkiye'nin ilerleyişinde güçlü bir mesaj olacağına inandığını kaydeden Eyyüp Kadir İnan, şöyle dedi:

"Tüm genç arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı, İzmirli hemşehrilerimizi sandığa davet etmek istiyorum. 60 günlük bir kampanya süresince gerçekten Türkiye'de önemli bir seçim kampanyasını da geride bıraktık. Artık Türkiye'de seçim gündemini bugün noktalıyoruz. Vatanımız, milletimiz, bölgemiz, demokrasimiz ve gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."