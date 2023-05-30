Tünelde yangın

İzmir-Çanakkale Çevre Yolu'nun Bornova'dan Karşıyaka'ya gidiş yönündeki Bayraklı Tünelleri içerisinde saat 10.30'da seyir halinde olan kompresör yüklü bir TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeki TIR'ın motor kısmında başladığı öne sürülen yangın nedeni ile TIR sürücüsü Ahmet Ö., aracını tünel içinde durdurdu. Bu sırada araçtan yükselen alevler bir anda TIR'ın her tarafını sardı. TIR alev alev yanarken, oluşan yoğun duman nedeni ile tünel içinde aynı istikamette giden diğer araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler de yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.Tır'da yangın çıktığı ve bazı sürücülerin araçlarında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, tedbir amaçlı tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünel giriş ve çıkışlarından siyah dumanlar yükselirken, çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'da çıkan yangına müdahale eden ekipler ise alevleri iki saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Olayda can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, yangına müdahale eden vatandaşlar ile itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan 31 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, korkutan araç yangını ile ilgili olay yerinde inceleme yapıp, bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanırken, aralarında küçük çocuklarında bulunduğu 31 kişinin ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları, durumlarının da iyi olduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, tünel içindeki güvenlik kamerası görüntülerinde TIR sürücüsünün seyir halindeki TIR'ını yolun sağ tarafında durdurduğu ve öndeki motor kısmından da dumanlar çıktığı göze çarptı.