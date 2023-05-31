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Sağanak İzmir'i vurdu! Vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü

İzmir'in Çiğli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı, vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı.

İHA

31.05.2023, 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023, 16:14

Sağanak İzmir’i vurdu! Vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü

İzmir kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Çiğli ilçesinde de aniden bastırdı. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. Kimi vatandaşlarda, su birikintisi önünde çaresizce bekleyerek yağmurun durmasını bekledi.

Esnafta, alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir'de değişmeyen manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

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