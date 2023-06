AK Partili Saygılı’dan CHP yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir’in altyapısı çürümeye terk edildi

İzmir'de her yağmurda yaşanan manzara yine yaşandı. Kentte iki gün yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Vatandaşlar isyan noktasına geldi, her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, belediye yetkililerinden altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından su baskını videosu paylaşarak CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Saygılı, paylaşımında "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız.'' ifadelerini kullandı.





AK Partili Saygılı şunları söyledi:

"İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. Hem de sorun ve çözümü belliyken yaşıyor! Köy görünüyor, yolu yöntemi ortada, kılavuz da var; ama bu görüntüler nakarat gibi hep karşımızda. Oysa; İzmir'in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil! Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Güzelim İzmir; alt yapı, trafik gibi en temel sorunlarını çözemeyen, her defasında bu görüntülere sırtını dönerek bahaneler üreten CHP'li bir Büyükşehir Belediyesine maruzdur. Çaresizlik ve çözümsüzlüğe mahkûm edilmiştir. Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz; yapılacaklar bellidir. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız! Her yağmurda, iş yerinden çıkıp karşıya şişme botla geçen İzmirliler, emin olun ki bunu bir oyun zannetmiyor! Arabalarıyla her yağmurda mahsur kalan, taşan mazgalları aşamayan İzmirliler yaşadıklarını 'survivor' zannetmiyor! Bir kenara yazıyor."

Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler

İzmir göleti

İzmir'de su baskınlarından bıkan esnaf CHP'li belediyeye böyle tepki gösterdi