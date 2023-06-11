Gençler ölmesin diye bacağını kaybetti

İzmir Torbalı'da yaşayan Zafer Kalaycı'nın (36) hayatı 2021 yılında yaşadığı bir olay sonrası adeta karardı. Balıkesir Edremit'te ikamet ederken, mahallesinde gençlere uyuşturucu satan bir torbacıyı polise ihbar etti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Zafer Kalaycı, bir süre sonra ihbar ettiği torbacı tarafından bacağından silahla vuruldu.

ŞİRKETİNİ DE KAPATTI

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Zafer Kalaycı'nın kırılan kemiklerine platin takıldı. Bu sebepten dolayı toptancılık yaptığı şirketini kapatmak zorunda kalan ve maddi sıkıntı çeken Kalaycı, annesi ve ablasıyla İzmir'in Torbalı İlçesine taşındı. Fakat Zafer Kalaycı ve ailesinin bir türlü yüzü gülmedi. 2022 yılında bacağı 2 defa enfeksiyon kapan Kalaycı için doktorlar yapılacak bir şey kalmadığını ve bacağının kesilmesi gerektiğini belirtti. Dünyası başına yıkılan Kalaycı'nın yapılan operasyon ile sol bacağı kesildi. Gençlere uyuşturucu satan birini ihbar etmesinin bedelini bacağını kaybederek ödedi. Koltuk değneklerine bağlı bir şekilde hayatını devam ettiren Kalaycı'nın protez bacak taktırabilmesi için 681 bin 600 Türk lirasına ihtiyacı var.

SADECE GENÇLERİ DÜŞÜNDÜ

Ailesi maddi durumları yetmediği için İzmir Valiliği'ne yardım toplanması için başvuruda bulundu. Valilik onaylı kampanyaya başlayan aile 1 yıl süre içerisinde protez bacak için gerekli parayı toplamak zorunda. Eskisi gibi yürümeyi çok istediğini belirten Zafer Kalaycı, "Hayatım alt üst oldu, düzenli bir işim vardı yaşadığım talihsiz olay sonrası bir türlü toparlayamadım. Şu anda koltuk değnekleri ile hayatıma devam ediyorum. Aile olarak protez bacak alacak gücümüz maalesef yok. Valilik'ten de yardım kampanyası için onay aldık. Destek olmanıza ihtiyacım var. Benim tek amacım gençlere uyuşturucu satılmasını önlemekti, başıma bunların geleceğini hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.

ACILI ANNE DESTEK İSTEDİ

Yaşanan olay sonrasında hayatlarının adeta karardığını belirten anne Birgül Kalaycı, "2 yıldır çok zor zamanlar geçirdik. Oğlumun bu halde olması beni çok üzüyor. Hangi annenin çocuğunu bu şekilde görmeye yüreği dayanır" dedi. Abla Dilek Kalaycı ise, "2 yıldan beri kardeşim için mücadele ediyoruz. Valilik onaylı resmi bir hesabımız var. Lütfen destek olun. Bu süreçte maddi manevi desteğinize ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

ZİRAAT BANKASI VALİLİK YARDIM HESABI

HESAP ADI: Dilek Kalaycı TR56 0001 0025 6671 3520 2750 02

ÖMER DUR