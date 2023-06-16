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Haberler İzmir İzmir'de ilginç olay! Arabasını çalan, 14 yaşındaki komşusu çıktı

İzmir'de ilginç olay! Arabasını çalan, 14 yaşındaki komşusu çıktı

İzmir Foça'da arabası çalınan bir adam durumu jandarmaya ihbar etti. Hırsızın peşine düşen ekipler, aracı boş bir arazide bulurken şüphelinin de adamın 14 yaşındaki komşusunun çocuğu çıktı.

İHA

16.06.2023, 15:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 15:36

İzmir’de ilginç olay! Arabasını çalan, 14 yaşındaki komşusu çıktı

İlginç olay, bu sabah saatlerinde Foça Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. H.Y., 35 TGK 63 plakalı otomobili ve içerisindeki 2 bin lira nakit parası ile kendisine ait banka kartının çalındığı ihbarıyla jandarma karakoluna gitti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde çalışma başlattı. Kısa süre sonra yapılan araştırmada incelenen kamera görüntüleri ve banka kartı hareketlerinden şüphelinin, Y.U.'nun komşu çocuğu F.V.U. (14) olduğu anlaşıldı.


ÇAMURA SAPLANINCA ARACI BIRAKTI
Küçük şüphelinin peşine düşen ekipler, çocuğun Y.U.'ya ait kredi kartını kullanmaya çalışınca, bir iş yerinin civarında olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, aracı çamura saplanmış halde boş bir arazide buldu. Araç, sahibi Y.U.'ya teslim edilirken, kısa zaman sonra yakalanan F.V.U. ise ekipler tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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