Avukat ve savcılar daha ne kadar sessiz kalacak!

İzmir Barosu, LGBTİ+ dernekleri tarafından kutlanan sözde "onur ayı" ile ilgili skandala imza attı. Baro, bugün "onur ayı kahvaltısı" düzenliyor. İzmir Barosu ayrıca pazartesi günü "LGBTİ+'ların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğüne Bakış: Onur Yürüşleri Atölye Çalışması" isimli bir etkinlik de düzenleme kararı aldı. Üyesi olduğu baroya tepki gösteren avukat Ali Onar, "Hak-hukuk maskesiyle sapkınlığın meşrulaştırılmasına, baroların kurumsal kimliklerinin önüne geçecek şekilde paçavra bayrak ve renklerin kullanılmasına, aile yapımızı, toplumsal ahlakı tehdit eden bu sinsi projeye karşı Cumhuriyet Savcıları ve avukatlar daha ne kadar sessiz kalacak" çıkışında bulundu.

VALİ KÖŞGER PAYLAŞTI

Öte yandan dün akşam twitter hesabından bir paylaşım yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.