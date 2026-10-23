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İzmirlilere bayram müjdesi! İZBAN bedava, diğerleri 1 kuruş

İzmir son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirlilere ulaşım müjdesi geldi. Bayram günü İZBAN ücretsiz hizmet verecek, ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro ve İZDENİZ seferlerinde ise ücret 1 kuruş olacak.

ERTAN GÜRCANER

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İzmir son dakika: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de toplu ulaşımda iki farklı tarife uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda İZBAN ücretsiz hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro ve İZDENİZ seferlerinde ise ulaşım ücreti 1 kuruş olacak.

İZBAN'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz yolcu taşıyacak.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçen hafta alınan karar doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılımı kolaylaştırmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla belediyeye bağlı ulaşım araçlarında ücret 1 kuruş olarak uygulanacak.

Bu kapsamda ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro AŞ ve İZDENİZ AŞ hizmetlerinden 1 kuruş karşılığında yararlanılabilecek. Ulaşım indirimi ile birlikte İzmirliler kentin dört bir yanında gün boyu gerçekleştirilecek olan kutlama etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilecek.

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