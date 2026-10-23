İzmirlilere bayram müjdesi! İZBAN bedava, diğerleri 1 kuruş

Bu kapsamda ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, Metro AŞ ve İZDENİZ AŞ hizmetlerinden 1 kuruş karşılığında yararlanılabilecek. Ulaşım indirimi ile birlikte İzmirliler kentin dört bir yanında gün boyu gerçekleştirilecek olan kutlama etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilecek.

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