Soyer’in ahtapotu... Belediyede el atmadığı iş kalmadı! Bu nasıl bir özgüven?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlığını yürüten pretisyen hekim Güven Eken, belediyeyi adeta bir ahtapot gibi sararken en son gözüne kestirdiği Kültürpark'taki İzmir'in simge mekanı Göl Gazinosu'nun işletmesini de başkanı olduğu İZDOĞA şirketi aracılığıyla devraldı. Bu devir, dikkatleri tekrar Güven Eken'in üzerine çevirdi.

DANIŞMAN, MÜDÜR, BAŞKAN...

Doğa Derneği'nin başkanlığı yaparken Seferihisar Belediyesi yıllarında Soyer'in danışmanlığını da yürüten Güven Eken, Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesinin ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

Soyer'in danışmanlığının ardından uzun bir süre belediyenin hakim olduğu İzmir Vakfı'nın Genel Müdürlüğü'nü yapan Eken, daha sonra belediyenin en önemli şirketlerinden İZDOĞA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Bu arada Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin İstanbul'a gitmesinin ardından Güven Eken, belediyedeki gücünü perçinledi ve adeta 2. adam haline geldi.

Aynı zamanda Soyer'in kurduğu İzmir Planlama Ajansı'nın başkanlığına da atanan Güven, belediyenin İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemesinde rol alan başlıca isimlerden biri oldu.

HER ŞEYİN ALTINDAN ÇIKIYOR

Diğer yandan Kuşcenneti'ne küçük teknelerle gidilen flamingo yolunu da icat eden isim olan Güven Eken, İZDOĞA şirketiyle belediyenin Menderes Şaşal Suyu tesislerinin de işletmesini üstlendi. Başkan Tunç Soyer'i bir önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'nun Körfez'i kurtarmak için hazırladığı ve büyük önem verdiği "sirkülasyon kanalı açma" projesinden vazgeçiren isim olan ve kente bu nedenle 4 yıl kaybettirdiği öne sürülen Eken, belediyenin konser gibi organizasyonlarına bile karışıyor.

GÖL GAZİNOSU'NU DA ALDI

Soyer'in İzmir'in 100. kuruluş yıldönümünde konser verdirdiği şarkıcı Tarkan ile olan diyalogunda da Seferihisar yıllarından bu yana en önemli ayaklardan birini oluşturuyor. İzmir Şehir Tiyatroları'nın figüran teminine kadar belediyeden birçok iş alan İZDOĞA, belediyenin Meslek Fabrikası'nda çalışan öğretmenleri de bünyesinde tutuyor. Eken, tüm bunların yanı sıra yine belediyenin bünyesindeki Akdeniz Akademisi'nde Akademi Kurulu'nda da yer alıyor. Belediye içinde adeta imparatorluk kurduğu yorumları yapılan Güven Eken'in yönettiği İZDOĞA şirketi, son Meclis toplantısında CHP'li üyelerin oylarıyla İzmir'in gözbebeği olan Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nun işletmeciliğini de 5 yıllığına aldı. Bu durum Meclis toplantısında sert tartışmalara neden oldu.

Protokole göre İZDOĞA, Göl Gazinosu'ndan elde edilecek gelirin giderler düşülmeden her üç ayda bir yüzde 20'sini belediyeye verecek. Bu arada sadece 1.5 sayfa olan protokoldeki belirsizlikler de eleştiri konusu oldu. Göl Gazinosu'nun İZDOĞA tarafından ihale veya devir yoluyla işlettirebilmesinin önüne geçecek hiçbir maddenin yer almadığı protokolde şu an mezbelelik haldeki Göl Gazinosu'nun yenileneceği mi yoksa yerine yeni bir bina mı yapılacağı konusunda da bir belirsizlik bulunuyor.

'NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR SOSYAL TESİS'

EKEN'İN Soyer'in üzerindeki etkisine ve en son Göl Gazinosu'nun da kendisine bağlanmasına tepki gösteren Meclis AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "İZDOĞA asli görevi olarak bugüne kadar Körfez'in temizlenmesi ve dönüştürülmesine ne katkı verdi? Hiç bir şey. Güven Eken önce Körfez'de sirkülasyon kanalına ihtiyaç olmadığına inandırdığı Soyer'i daha sonra kirliğin kaynağını Kütahya'dan doğan Gediz'in kaynağında aramasına da inandırdı" dedi.

İZDOĞA'nın bu asli görevini bir kenara itip İzmir'in kalbindeki Göl Gazinosu'nda 'sosyal tesis' kurmaya çalıştığını belirten Yıldız, "Kültürpark böyle münferit işlerle gelmez. İzmir'in kalbiyle böyle oynanmaz. İzmir'in bu değerine ne idüğü belirsiz bir sosyal tesis ifadesiyle devir işlemi yapılamaz" diye konuştu.