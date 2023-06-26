Karabağlar’ın gururu Gözde Merve Özer oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınava giren Karabağlar Remzi Şerif Ortaokulu öğrencisi Gözde Merve Özer, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den oluşan 90 sorunun tamamını yanlışsız yapan Özer, bu başarısı ile 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

AİLEM ÇOK DESTEK OLDU

Başarısıyla Karabağlar ilçesinde de şampiyonluk elde eden Gözde Merve Özer, okulunun da gururu oldu. Sınava düzenli ve verimli çalışarak hazırlandığını belirten Özer, "İlkokuldan sekizinci sınıfa kadar öğretmenlerim beni çok iyi yetiştirdi. Ailem de bu süreçte bana çok destek oldu. Başarımı önce bana destek olan aileme sonra okuluma ve öğretmenlerime borçluyum. İleride robotik kodlama ile ilgili bir mühendislik bölümünde okumak istiyorum" dedi.