Kemalpaşa’da Nif Çayı’na kan aktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi sınırlarında doğan ve İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın rengi Kurban Bayramı'nda kırmızıya döndü. Hayvan damlarından uzattıkları kaçak borularla çevreyi kirleten besicilerin bayramda kestikleri kurbanlıkların kanları Nif Çayı'nı kan gölüne çevirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulucak Arıtma Tesisi ile Gediz'in en önemli kollarından olan Nif Çayı'nın artık temiz akacağını iddia etti ancak Kemalpaşa'daki denetimsizlik yüzünden Kurban Bayramı'nda Nif Çayı kırmızı renk oldu. Nif Çayı'nın etrafındaki hayvan damlarından besicilerin Nif Çayı'na kaçak olarak borular uzattıkları ve buradaki bütün pisliğin Çay'a aktığını belirten vatandaşlar, "Özellikle Kurban Bayramı'nda Kemalpaşa Belediyesi ya da diğer yetkililer neden buraları denetlemiyor. Kesilen kurbanlık hayvanların kanları direk olarak Nif Çayı'na boşaldığı için şuan burası kan kırmızısına döndü. Kemalpaşa'da doğan bu çay Gediz Ovası'ndan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülüyor" dedi.

PAMUCAK PLAJI ÇÖPLÜGE DÖNDÜ

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde yer alan ve mavi bayrağı olan Pamucak Plajı, Kurban Bayramı'nda yüzlerce vatandaşın akınına uğradı. Akrabaları ile bayramlaştıktan sonra deniz kenarlarına giden vatandaşların tercihlerinden biri de Pamucak Plajı oldu. Plajdaki çöp konteynerlerinin yeterli olmadığını, olanların da kısa sürede dolduğunu belirten vatandaşlar, "Çöp konteynerleri dolduğu ve boşaltılmadığı için rüzgarın etkisi ile çöpler etrafa saçılıyor. Sıcak hava çöplerin kokmasına ve sineklerin artmasına neden oluyor. Selçuk Belediyesi neden önceden önlem alıp, bu çöpleri toplamıyor? Bayramda buraların yoğun olacağı bilinmiyor muydu? Bayramda nöbetçi olan personelin burasıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu görüntüler Selçuk'a hiç yakışmıyor" diye konuştu.

'YOL KENARLARI DÜZELTİLMELİ'

GÜZELBAHÇE ile Seferihisar arasında kalan Yelki mevkiinden de geçen asfalt yolun kenarındaki toprak yolun sürücüler için tehlikeli olduğunu ifade eden çevre sakinleri asfalt yol ile toprak zemin arasındaki kot farkı sorunun giderilmesini istedi. Özellikle akşam saatlerinde yeterli ışıklandırma olmadığı için asfalttan yol kenarındaki toprak zemine inmek isteyen sürücülerin zor anlar yaşadığını vurgulayan vatandaşlar, "Güzelbahçe Yelki'de yol kenarları adeta uçurum gibi. Bir yıldır düzeltilmedi ve gece karanlıkta özellikle çok tehlikeli. Neredeyse kaç kişi buradaki sorundan dolayı kaza yapıyordu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MODERN ÇÖP KONTEYNERİ ALANI İSTEDİLER

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde oturan vatandaşlar, mahallelerine konulan çöp konteynerleri için modern yerler yapılmasını istedi. Vatandaşlar, "Konteynerler tekerlekli ve sabit olmadığı için bazı mahalle sakinleri kendi evlerinin önü çöp kokmasın diye konteynerlerini alıp, bizim evin önüne taşıyor. Modern sabit çöp konteynırı yerleri istiyoruz" dedi.

ADALET Mahallesi 1593/14 Sokak'ta oturan vatandaşlar, Kurban Bayramı nedeni ile çöplerin kurbanlardan çıkan atıklarla dolduğunu ve bazı konteynerlerden ağır kokular geldiği için yerlerinin değiştirildiğini söyledi. Mahalle sakinlerini duyarlı olmaya çağıran vatandaşlar, "Belediyeden ricamız planlı şekilde modern bir çöp konteyneri yerleri yapılması" dedi.