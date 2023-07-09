Çeşme değil kilise!

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Basmane'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde Gaia Project adlı bir şirket tarafından düzenlenen elektro müzik partisinde içki içildi, dans edildi. Skandal, gözleri kiliseyi kültür merkezi olarak kullanan ve bu firmaya kiralayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi.

Etkinlik nedeniyle Belediyeye tepki gösteren İzmir Rum Ortodoks Toplumu, organizisayonda Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığını ifade etti. Gaia Project'in burada 'Gaia Historical Cruises' serisi ile başka etkinlikler de düzenleyeceği belirtildi. Belediyenin kilisedeki etkinlikler için ise kiralayanlardan 2 bin 500 lira ücret aldığı belirtiliyor.

HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

İzmir Rum Ortodoks Toplumu, kilisede bir mabede yakışmayacak etkinliğin yapıldığını duyurdu. Başkan Yorgo Teodoridis imzalı açıklamaya göre, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kilise, tarih boyunca binlerce insanın dua ettiği bir mekandır. Duvarları yakarışların, duaların izini taşır. İkonaları insanları iyiliğe çağırır. Tıpkı camiler gibi, havralar gibi orası da Tanrının evidir. Bizler Hz. İsa'ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa'ya sergilenmesini de kabul edemezdik. Etmemeliyiz. Aksi taktirde insan olma halimiz zarar görür. Sevgili İzmir kardeşlerimiz, bu şehirde ilk kez yaşanan böyle bir olaydan sonra kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz."

ŞİRKETTEN ŞOK AÇIKLAMA

Gaia Project ortaklarından Hakan Göktaşlı'nın etkinlikle ilgili söylediği sözler ise, "Pes artık" dedirtti. Gençlerin belirli yerlerde düzenlenen eğlencelerden artık sıkıldığını idida eden Göktaşlı, "Bizim için bu büyülü atmosferi ve ütopik tarihi ile yıllara meydan okuyarak varlığını sürdüren Aziz Vukolos Kilisesi'ni tanıtmak ve etkinliği yapıyor olmak çok büyük gurur" dedi.

ÖZGÜR HIZAL: SAYGI GÖSTERİLMELİ

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, sözkonusu mekanın günümüzde kültür merkezi olarak da kullanılsa Hristiyanlık dini mensuplarının kutsal kabul ettiği bir yer olduğunu ve belediyenin izin verirken hassas davranması gerektiğini vurguladı.

'ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR'

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır" dedi.

"SOYER BİR KEZ DAHA SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR"

AK PARTİ İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki skandal etkinlikle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklenip, "Aziz Vukolos Kilisesi, var olduğundan bu yana böyle hakaret görmemiştir! Sayın Soyer'in 'Organizasyonun bizimle ilgisi yok' diyerek, yarattığı bir krizden daha sıyrılmaya çalıştığı ortadadır. Rum vatandaşlarımızın ve din adamlarının gösterdiği tepki, haklı ve yerindedir" dedi. Saygılı, "Eğlencelik belediyeciliğin de bir sınırı olmalı!" diye konuştu.