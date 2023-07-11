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Haberler İzmir Günlerdir telefon ve internet hizmeti yok!

Günlerdir telefon ve internet hizmeti yok!

Günlerdir telefon ve internet hizmeti yok!
İZMİR Seferihisar'da, Camikebir Mahallesi 84/15 ve 84/17 sokaklar ile Gözsüzler Caddesi'ndeki binalara telefon ve internet hizmeti sağlayan kablolar, yüksek kasalı bir aracın geçişi sırasında koptu. Kabloların koptuğu sırada da 2 tane ahşap direk de bulundukları yerden kırıldı. Tahta direklerden birinin ağacın üzerine devrildiği ve boşta sallanarak çevrede tehlike yarattığını söyleyen vatandaşlar, kopan kabloların boşta olduğunu ve adresteki onlarca hanenin telefon ile internet bağlantısının günlerdir kesik olduğunu ifade etti.
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