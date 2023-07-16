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Haberler İzmir Özel çocuklara atla terapi

Özel çocuklara atla terapi

Özel çocuklara atla terapi

İZmir'de özel yetiştirilmiş atlar ve uzman ekip eşliğinde uygulanan terapatik binişler, fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Şirinyer Hipodromu'nda engellilere ücretsiz hizmet veren Türkiye Jokey Kulübü Atla Terapi Merkezi, çocukların yaşam kalitesini artırıyor. Merkezde görevli fizyoterapist Ayşe Akkuş, engellilere hizmet sunmak için 11 cins at kullanıldığını söyledi.

'DÜZELMELER GÖRÜYORUZ'

Hayvan destekli terapide inek, kedi, köpek, keçi, at ile yunusların da kullanıldığını anlatan Akkuş, insanları duygusal olarak en iyi hisseden ve onlara uyum sağlayanın ise atlar olduğunu belirtti. Akkuş, "Davranış problemleri bulunan çocuklarımızda çalışmalar sonrasında düzelmeler görüyoruz. Yaklaşık 6 yılda 1200 engelliye burada hizmet verdik" dedi.

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