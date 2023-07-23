19 yaşındaki Veli’den 6 gündür haber yok

ARKADAŞLARIYLA eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan (19) 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından, yanındaki kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirtti.

Marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti.

"TELEFONUNU ARIYORMUŞ"

ATAY, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı.

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Oğlum eğlence mekanından ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar" diye konuştu.