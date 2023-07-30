O tokada 5 yıl hapis istendi

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda çalışan temizlik görevlisi İrfan Güneç'e (48) tokat atan ve o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle şikayetçi oldu. İddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.