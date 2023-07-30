WhatsApp ‘şaka’ grubu yargıda

İzmir'de yaşayan gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, Volkan Y. ile kardeşinin çevre esnafıyla birlikte WhatsApp mesajlaşma platformunda eğlence amaçlı bir grupta yer aldıklarını öğrendi. Tesadüfen grupta şahsına ait fotoğrafların paylaşıldığını gören Ateş, esnaftan birinin telefonundan fotoğrafların altına yazılan yazıları okudu. Karşılaştığı mesajlar nedeniyle hayrete düşen Ateş, şikayetçi oldu.

ÖĞRENİNCE TANSİYONU ÇIKTI

Grubun varlığından daha önce haberdar olduğunu anlatan Ateş, "Grubun varlığını daha önce esnaf arkadaşlardan duymuştum ama içeriğinin böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Bir gün tesadüfen bu grupta kızımla, kardeşimle, yeğenlerimle ve Sayın Deniz Baykal ile olan fotoğrafımı gördüm. Tansiyonum çıktı. Şahsıma ait bir sürü özel fotoğrafların altına iğrenç ve ahlaksızca yazılar yazarak paylaşmışlar" dedi. Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Ateş şunları söyledi: "Şikayet edeceğimi söylediğimde birileri araya girip 'Bunu büyütmeyelim özür dilesinler' dedi. Etrafımdaki kadın arkadaşlarım da 'Sen rezil olursun, yapma' dediler. Ama kadınlar korkmasınlar. Bir çirkinliğe uğruyorsanız susmayacaksınız."

ŞÜPHELİDEN ŞAKA AÇIKLAMASI

Ateş'in şikayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Volkan Y. hakkında hazırlanan iddianame şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda müştekilere ait özel fotoğrafları 'Belma abla satıyor galiba onları' gibi yorumlar ile paylaştığına vurgu yapıldı. Şüphelinin ifadesinde paylaşımların şaka amaçlı olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı. Toplanan delillere göre savcı, Volkan Y.'nin 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.