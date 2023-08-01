İzmir’deki grevde 2. gün: Trafik durma noktasına geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde 11 madde üzerinde uzlaşı sağlanamamış ve dün itibariye işçiler greve gitmişti. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemilerinin mevcut sefer sayı ve sıklıklarını artırmıştı.

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN SIRA KUYRUKLARI OLUŞTU

Grevin ikinci gününde işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düşen İzmirliler, otobüs duraklarında uzun sıra kuyrukları oluşturdu. Özellikle kentin en önemli otobüs duraklarından birisi olan Konak'taki Bahri Baba Otobüs Durakları'nda adeta insan seli yaşandı.

Grev nedeniyle vatandaşlar olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Türkan Urtekin de, "Vatandaşlar burada duraklarda saatlerce işe gitmek için bekliyor. Zor durumda kaldık, otobüs bizi almadan gitti. Şu anda mağduruz" ifadelerini kullandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların yanı sıra metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle bazı vatandaşlarda özel araçlarıyla trafiğe çıktı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin grev nedeniyle ek otobüs seferleri oluşturması hem de bazı vatandaşların özel araçlarıyla yollara çıkması trafiği adeta durma noktasına getirdi. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ve yolcu konumunda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmirli perişan