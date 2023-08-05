  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir O laboratuvara 2 milyonluk dava

O laboratuvara 2 milyonluk dava

O laboratuvara 2 milyonluk dava

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından 26 yaşındaki Sena Kardıçalı, İzmir'deki özel bir laboratuvarın testleri karıştırması sonrası yanlış teşhis konularak kemoterapiye başlamıştı. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kardıçalı ailesinin avukatı Fatih Volkan, Haber Müdürümüz Fatih Şendil'e yaptığı açıklamada, laboratuvarda görevli uzman doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve laboratuvara 2 milyon liralık tazminat davası açtıklarını söyledi.

ÖZEL HABER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA