O laboratuvara 2 milyonluk dava

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından 26 yaşındaki Sena Kardıçalı, İzmir'deki özel bir laboratuvarın testleri karıştırması sonrası yanlış teşhis konularak kemoterapiye başlamıştı. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kardıçalı ailesinin avukatı Fatih Volkan, Haber Müdürümüz Fatih Şendil'e yaptığı açıklamada, laboratuvarda görevli uzman doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve laboratuvara 2 milyon liralık tazminat davası açtıklarını söyledi.

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