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Haberler İzmir AK Partili Kaya'dan Soyer'e Tarkan çıkışı: Kent bütçesine kara delik açtın

AK Partili Kaya'dan Soyer'e Tarkan çıkışı: Kent bütçesine kara delik açtın

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde düzenlediği Tarkan konseri, ödenen ücret ve katkısıyla tartışma yarattı. Başkan Tunç Soyer önce Tarkan'ın para almadığını, sonra aldığı parayı bağışladığını belirtmişti. Ancak sonunda ödenen miktar açıklanmış ve Tarkan'a 3 milyon 540 bin lira ödendiği ortaya çıkmıştı. Başkan Soyer, yaptığı son sosyal medya paylaşımında, Tarkan konserinin İzmir'e 100 milyonluk bir katkı sağladığını iddia etti. Ancak AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu açıklamaya sert bir tepki gösterdi ve kent kaynaklarının israf edildiğini, İzmirlilerin aklıyla alay edildiğini ifade etti. Kaya, Başkan Soyer'i eleştirerek, "238 gün kaldı, İzmir'in başına gelen en büyük talihsizlik olarak maziye gömüleceksin!" dedi.

YAŞAR KAYA
AK Partili Kaya’dan Soyer’e Tarkan çıkışı: Kent bütçesine kara delik açtın

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Kordon'da düzenlediği gösterişli Tarkan konseri için ödediği ücret tartışma konusu olmuştu. Başkan Tunç Soyer, önce Tarkan'ın para almadığını, ardından da aldığı parayı bağışladığını ifade etmişti. Ancak sonunda ödenen rakam belli olmuş, Tarkan'a konser bedeli olarak 3 milyon 540 bin lira ödendiği açıklanmıştı. Konu, kentin gündeminden düşmeyen önemli bir tartışma olarak hafızalara kazındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ünlü şarkıcı Tarkan'ın konserinin şehre 100 milyonluk bir katkı sağladığını iddia etti.

Ancak, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu açıklamaya sert bir tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in kaynaklarını çarçur edip, kent bütçesinde kara delik açtın. Yetmedi, aynı şekilde bu saçma paylaşımında olduğu gibi, İzmirliler'in aklıyla alay etme pervasızlığını da hiç elden bırakmadın. 238 gün kaldı, İzmir'in başına gelen en büyük talihsizlik olarak maziye gömüleceksin!"

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarkan konseriyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Soyer, "Bugün maziye döndüm. 9 Eylül'ün 100. Yılında Tarkan'ı misafir etmiştik. Olağanüstü, muhteşem bir buluşmaydı. Sonra yaptırdığımız 'Ekonomik Etki Analizi'; konserin, İzmir ekonomisine de ciddi bir katkı yarattığını gösterdi. Bir kez daha teşekkürler Tarkan." şeklinde ifade etmişti.

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