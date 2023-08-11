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Haberler İzmir Haydi İzmir bir tuğla da sen koy

Haydi İzmir bir tuğla da sen koy

METİN BURMALI
Haydi İzmir bir tuğla da sen koy

DATÇA Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (KİGDER) yürüttüğü 'Datça Çocuk Sevgi Evi (DATSEV)' projesi için İzmir'in Karaburun ilçesindeki tatil beldesi Mordoğan'da, sanatçı Suavi'nin katılımı ile tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. 12 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek konserin geliri kimsesiz çocuklar için yapılacak Datça Çocuk Sevgi Evi projesine aktarılacak.

KİMSESİZ ÇOCUKLAR

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, "DATSEV üzerinde 3 yıldır çalıştığımız proje. Amacımız 0-12 yaş grubundaki kimsesiz çocuklara Muğla'nın Datça ilçesinde sıcak bir yuva kazandırmak. Kurulacak çocuk köyümüz 15 dönümlük bir yerde olacak ve içinde 5 villa ile 2 blok halinde çalışan personele lojman inşa edilecek. Haydi İzmir bir tuğla da sen koy" dedi.

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