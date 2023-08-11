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Haberler İzmir İzmir’in yeni valisi Süleyman Elban’dan Yeni Asır’a açıklama: Tüm İzmirlileri kucaklıyorum

İzmir’in yeni valisi Süleyman Elban’dan Yeni Asır’a açıklama: Tüm İzmirlileri kucaklıyorum

FATİH ŞENDİL
İzmir’in yeni valisi Süleyman Elban’dan Yeni Asır’a açıklama: Tüm İzmirlileri kucaklıyorum

Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliği'ne atandı. Yeni Asır'a açıklama yapan Elban yeni görev yerini layık gören başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sonsuz teşekkür ederek şükranlarını sunduğunu söyledi. Vali Elban, "Öncelikle teşekkür ederim. İzmir ve İzmir'de güzel eserler başarılı işlere hep birlikte inşallah imza atacağız. Tüm İzmirlileri kucaklıyorum. Heyecanla yeni göreve başlayacağız" dedi.

'GÜZEL İŞLERE DEVAM'

Adana Valiliği'ne atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı açıklamada, "Görev süresi içerisinde hep yanımda olan İzmir halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İktisat kongre merkezi binasının kente kazandırılması, Kadifekale Millet Bahçesi olarak tahsis edilmesine kadar birçok projede güzel işlere imza attık. Ülkemizin her karış toprağı altında görev yapmak onur ve şeref verir. Adanalılar ile birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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